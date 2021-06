Europameisterschaft : UEFA verbietet Regenbogen-Beleuchtung am Stadion München

Während eines EM-Spiels wird das Stadion in München wohl nicht in Regenbogenfarben leuchten. Foto: Tobias Hase/dpa

Berlin Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte sich in einem Schreiben an die UEFA und den DFB dafür stark gemacht, das EM-Stadion in München beim Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten. Die UEFA hat sich nun dagegen ausgesprochen.

Der europäische Fußballverband UEFA hat die Beleuchtung der Münchner Allianz Arena in Regenbogenfarben während des EM-Spiels zwischen Ungarn und Deutschland abgelehnt. Bedingt durch ihre Statuten sei die Uefa „eine politisch und religiös neutrale Organisation“, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag. Mit Blick auf den politischen Kontext der Anfrage, die der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Montag gestellt hatte, müsse die UEFA diese ablehnen.

Man biete der Stadt München aber an, das Stadion statt zum Spiel am Mittwoch entweder am 28. Juni, dem Christopher Street Day (CSD), oder zwischen dem 3. und 9. Juli in Regenbogenfarben zu beleuchten. In diesem Zeitraum finde die CSD-Woche in München statt. Allerdings sind an keinem der vorgeschlagenen Termine Spiel der Fußball-Europameisterschaft in München angesetzt.

Aufgrund eines fraktionsübergreifenden Stadtratsbeschlusses hatte der Münchner Oberbürgermeister Reiter die Spitzen von UEFA und Deutschem Fußball-Bund (DFB) aufgefordert, der Regenbogen-Beleuchtung der Allianz Arena beim EM-Gruppenspiel Deutschland gegen Ungarn zuzustimmen. Die Stadt wolle damit ein „weithin sichtbares Signal“ gegen die Benachteiligung von homosexuellen und transsexuellen Menschen in Ungarn setzen.

Das ungarische Parlament hatte am 15. Juli Gesetze beschlossen, die homosexuelle Darstellungen in Büchern und Filmen verbietet, die Jugendlichen zugänglich sind. Auch in der Werbung darf Homo- oder Transsexualität nicht mehr als Teil einer Normalität gezeigt werden. In Budapest hatten tausende Menschen gegen das Gesetz demonstriert.

(epd)