Viertelfinale gegen Belgien : EM-Aus: Italiens Spinazzola fällt lange aus

München Italiens Fußball-Nationalspieler Leonardo Spinazzola hat sich im EM-Viertelfinale wie befürchtet die linke Achillessehne gerissen.

Diese bittere Diagnose bestätigte der italienische Verband am Samstag, nachdem der 28 Jahre alte Linksverteidiger zuvor in Rom genauer untersucht worden war. Dem Profi von der AS Rom droht damit eine mehrmonatige Pause, die EM ist für ihn beendet.

Spinazzola reiste nach den Untersuchungen gar nicht mehr zurück ins EM-Quartier der Azzurri in Florenz. Er wird nun bei seinem Club mit der Rehabilitation beginnen, während Italiens Nationalelf für das EM-Halbfinale gegen Spanien am Dienstag nach London reist. Spinazzola hatte sich beim 2:1-Sieg gegen Belgien im Viertelfinale in München am Freitag kurz vor Schluss ohne Einwirkung des Gegners verletzt. Er war unter Tränen mit einer Trage vom Platz gebracht worden.