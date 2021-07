Europameisterschaft : Italiens Keeper Donnarumma mit 22 auf dem Gipfel

London/Rom Mit erst 22 Jahren gelingt Gianluigi Donnarumma die ultimative Krönung: Europameister, Elfmeterheld, Spieler der EM. In seiner Heimat steht er trotzdem noch nicht auf einer Stufe mit den großen Legenden.

Der EM-Titel soll für den 1,96 Meter großen Torhüter aber nur der erste Gipfel seiner Karriere gewesen sein. „Ich muss mich noch weiter verbessern, das ist erst der Anfang für mich“, sagte Donnarumma, der nach dem Ende seines Vertrages beim AC Mailand vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain steht und Italiens neue Fußball-Generation auch bei den nächsten großen Turnieren anführen will. Auch als Kandidat für die Wahl zum Weltfußballer sehen ihn italienische Medien bereits. „Setzt seine Unterschrift unter den EM-Titel und präsentiert sich als Mauer. Heldenhaft“, schwärmte „Tuttosport“ am Tag nach dem Triumph.

Der heute 43 Jahre alte italienische Rekordnationalspieler war es auch, der Donnarumma in den Anfängen seiner Karriere begleitete - zumindest als Vorbild auf Postern an der Wand des Kinderzimmers. Mit 13 Jahren verließ Donnarumma seine Heimat Castellammare di Stabia bei Neapel, ein Jahr später unterschrieb er beim AC Mailand seinen ersten Profivertrag. Es folgten das Debüt in der Serie A mit 16 und das erste Spiel im Nationaltrikot mit 17. Fünf Jahre später ist er nun am Ziel - zumindest am ersten seiner noch jungen Karriere.