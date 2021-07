Jubel in NRW : Italienische Fans feiern den EM-Sieg

Auch in Köln und Düsseldorf feierten die Fans der italienischen Mannschaft ähnlich ausgelassen wie die hier zu sehenden Fans in Berlin. Foto: dpa/Christophe Gateau

Köln/Düsseldorf In NRW haben am Sonntagabend zahlreiche Fans der italienischen Mannschaft den EM-Sieg gefeiert. Die Fan-Ansammlungen blieben friedlich.

In Nordrhein-Westfalen haben Fans der italienischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntagabend den EM-Titel ihres Teams gefeiert. In Düsseldorf bildete sich kurz nach Abpfiff ein Autokorso in der Innenstadt, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen sagte. Auch im Stadtteil Gerresheim, in dem viele italienische Familien leben, wurde demnach „ausgiebig gefeiert“. Die Fan-Ansammlungen seien aber friedlich geblieben.