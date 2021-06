Kommentar zur Nationalmannschaft : Von dem Selbstvertrauen bleibt nicht viel übrig

München Die deutsche Nationalmannschaft hat das Achtelfinale der Fußball-EM in diesem Jahr erreicht. Das Spiel gegen Ungarn hatte Selbstvertrauen vermitteln sollen, von dem nicht mehr viel übrig ist, meint unser Autor.

Zwar hat die Nationalmannschaft bei dieser EM, anders als noch vor drei Jahren bei dem WM-Desaster von Russland, das Achtelfinale erreicht. Es fehlte jedoch nicht viel, und Joachim Löw hätte sich in der Wahrnehmung der Nation als ein Bundestrainer verabschiedet, der den Fußball nur noch lässig lehnend an irgendeiner Laterne in Sotschi auf entrückte Weise verfolgt. Oder hadernd im Dauer-Prassel-Regen von München mit triefenden Haaren und hängenden Schultern. Der Weltmeister-Trainer? Verschwunden aus dem kollektiven Gedächtnis.