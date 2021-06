Fußball-EM : Nach „Zweikampf der Titanen“: Löw will alles geradebiegen

München Erstmals verliert Deutschland ein EM-Auftaktspiel. Angst vor einem K.o.-Szenario herrscht aber noch nicht. Bundestrainer Löw will vor dem nächsten Duell gegen Portugal die richtigen „Hebel ansetzen“.

„Wir haben verloren, okay, wir sind sicher enttäuscht. Aber noch ist nichts passiert. In den zwei Spielen können wir alles geradebiegen“, sagte der ziemlich sachlich wirkende Bundestrainer nach dem 0:1 (0:1) am Dienstagabend in München durch das ärgerliche Eigentor von Mats Hummels. Der enge Turnierzeitplan lässt keine Alternative. Der Blick geht gleich voraus auf die nächste schwere Aufgabe gegen Cristiano Ronaldos siegreiche Portugiesen am Samstag (18.00 Uhr).