Nationalspieler singen 90er-Hit : Kimmich, Volland und Gnabry rocken mit Gitarre im DFB-Quartier

Münschen Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Kevin Volland sorgen mit einem Gitarren-Auftritt im DFB-Teamquartier in den sozialen Netzwerken für Furore. Das Trio spielt einen Hit aus den 90er-Jahren.

Die drei Fußball-Nationalspieler schmetterten in einem von Kollege Robin Koch am Montagabend bei Instagram veröffentlichten Video das Lied „What's up“ der Band 4 Non Blondes.