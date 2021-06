Fußball-EM : Ronaldo stellt weitere EM-Rekorde auf - Frust bei Ungarn

Budapest Cristiano Ronaldo glänzt beim EM-Auftakt der Portugiesen. In der Budapester Puskas Arena führt er den Titelverteidiger zum Kick-Start. Ungarn muss in der deutschen Hammergruppe schon das Aus fürchten.

Der Superstar erzielt im ersten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Ungarn einen Doppelpack - und stellt weitere Endrundenrekorde auf. Beim 3:0 (0:0) trägt sich auch der Dortmunder Raphael Guerreiro in die Torschützenliste ein. Ungarn ist schon unter XXL-Druck.

RONALDO-SHOW: Cristiano Ronaldo ist da, wenn man ihn braucht. Mit seinem Doppelpack hat der fünfmalige Weltfußballer nun elf EM-Treffer erzielt - zwei mehr als der Franzose Michel Platini. Der 36-Jährige ist damit alleiniger Rekordtorschütze und hat auch als einziger Spieler bei jeder seiner fünf Endrundenteilnahmen getroffen. „Ich bin der Mannschaft sehr dankbar, dass sie mir geholfen hat, zwei Tore zu schießen“, sagte Cristiano Ronaldo, der nach der Führung des Dortmunders Raphael Guerreiro nachlegte. „Jetzt ist es notwendig, so weiterzumachen und das nächste Spiel zu gewinnen.“ Am Samstag (18.00 Uhr) geht es in München gegen Deutschland, das 0:1 gegen Weltmeister Frankreich verloren hat.