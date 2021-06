Achtelfinale bei Fußball-EM : Selbstvertrauen bei Kroatien - „Großes Spiel“ gegen Spanien

Rovinj Vizeweltmeister Kroatien blickt bei der Fußball-EM der großen Achtelfinal-Herausforderung gegen Spanien mit viel Zuversicht entgegen.

Am Montagabend (18.00 Uhr) stehen sich beide Teams in Kopenhagen gegenüber. „Unsere Fans kommen zurück, die wir wirklich vermisst haben. Wir glauben, dass wir gegen Spanien ein großes Spiel zeigen werden“, sagte Borna Barisic von den Glasgow Rangers. Wegen Rückenproblemen kam der 28-Jährige nur als Einwechselspieler beim 3:1 gegen Schottland zum Einsatz. Alles sei wieder gut, versicherte er bei einer Online-Pressekonferenz im Teamquartier in Rovinj.