Fußball-EM : Wales siegt dank Bale und Ramsey - Türkei vor Turnier-Aus

Baku Wales ist dank seines Stars Gareth Bale auf dem besten Weg in die K.o.-Runde der Fußball-EM. Die „Drachen“ gewinnen gegen die erneut enttäuschende Türkei. Auch ein „Heimspiel“ in Baku kann das Team von Senol Günes nicht beflügeln.

Mit seinen Topstars Bale und Aaron Ramsey als Frontmänner hat Wales der Türkei ihr „Heimspiel“ in Baku verdorben und die eigenen Anhänger weiter vom Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft träumen lassen. Die Mannschaft von Trainer Robert Page besiegte die von rund 30.000 enthusiastischen Anhängern unterstützten Türken am Mittwoch verdient mit 2:0 (1:0). Während fast alle Zuschauer das Nationalstadion schnell verließen, schallten die Gesänge der Waliser noch lange durch die Arena.

Vor den Augen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, seines aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev und UEFA-Chef Aleksander Ceferin erzielte Ramsey nach sehenswertem Pass von Bale in der 42. Minute das erste Tor. Connor Roberts (90.+5) nach Bale-Vorarbeit sorgte für den Schlusspunkt. „Wir haben heute sehr gut gespielt vor allem in der ersten Halbzeit“, meinte Ramsey. „Jetzt können wir mit viel Selbstvertrauen nach Italien fahren.“

„Wir sind traurig“, sagte Trainer Senol Günes. Man sei nun in einer „schwierigen“ Situation. „Ich wünschte, wir hätten hier gewonnen.“ Und dann fügte Günes geknickt an: „Wir haben davon geträumt, die Gruppe zu überstehen. Ich habe mein Bestes gegeben, die richtigen Spieler auf den Platz zu bringen.“

Dann sorgte ausgerechnet Bale für ungläubiges Staunen und versteinerte Gesichter bei den walisischen Fans auf der Tribüne: Nachdem der 31-Jährige im Strafraum gefoult wurde, trat er selbst zum Elfmeter an - und schoss meterweit über das Tor. Kurz darauf schoss Cakir den Waliser an, von dem der Ball nur um wenige Zentimeter am türkischen Tor vorbei trudelte. Dem Druck der Türken in der hektischen Schlussphase mit Rangeleien zwischen den Spielern hielten die Waliser mühelos stand.