Fußball-EM : Weiter Debatte um Regenbogen-Verbot - Orban nicht in München

München Zum EM-Spiel wird Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban nicht reisen - stattdessen fordert er, das UEFA-Verbot einer Regenbogen-Beleuchtung am Münchner Stadion zu akzeptieren. Die Kritik reißt nicht ab.

Am Münchner Rathaus wehen sechs zehn Meter lange Regenbogenflaggen. Die UEFA verteidigte ihre Entscheidung. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban appellierte an die deutsche Politik, das UEFA-Verbot zu akzeptieren. „Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung“, sagte Orban der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Budapest gehören Orban zufolge „die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Straßenbild“.