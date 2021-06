Nach Eriksen-Zusammenbruch : Weiterspielen oder nicht? Wie kam es zur Spiel-Fortsetzung

Die Mannschaft von Dänemark kehrt nach einer Spielunterbrechung ins Stadion zurück. Foto: Friedemann Vogel/POOL EPA/AP/dpa

Kopenhagen Die Partie in Kopenhagen wird nach dem Schock um Christian Eriksen fortgesetzt. Frühere Nationalspieler üben teils scharfe Kritik am Dachverband UEFA. Hätte anders gehandelt werden müssen?

Von Jan Mies und Sebastian Stiekel, dpa

Der Schock saß tief am Samstagabend. Die Bilder des reglos am Boden liegenden Christian Eriksen gingen noch um die Welt, als die Entscheidung fiel: Weiterspielen.

Die dann insgesamt für 107 Minuten unterbrochene EM-Vorrundenpartie zwischen Dänemark und Finnland wurde noch am Abend fortgesetzt. Der dänische Verband hatte zuvor mitgeteilt, der 29-Jährige sei bei Bewusstsein. In die emotionale Diskussion darüber, ob der Beschluss zum Wiederanpfiff richtig oder falsch war, schalteten sich auch frühere Nationalspieler ein.

Wie wurde die Entscheidung getroffen?

Maßgebend ist die Vorgabe der Europäischen Fußball-Union UEFA. Nach übereinstimmenden Aussagen beider Mannschaften waren es die Spieler, die zurück auf den Rasen wollten. „Wir hatten zwei Optionen: Das Spiel fortzusetzen oder morgen um 12.00 Uhr zu spielen. Aber jeder wollte heute weiterspielen“, sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand am Samstagabend nach dem Spiel, das die Dänen mit 0:1 verloren. Beteiligte beider Teams berichteten am Abend, dass es Eriksens Wunsch gewesen sei, die Partie zu beenden. Der Starspieler soll per Videotelefonie aus dem Krankenhaus mit seinen Teamkollegen gesprochen haben, ehe die Entscheidung fiel.

„Die Spieler waren sich sicher, heute nicht mehr schlafen zu können. Morgen zu spielen, hätte die Situation noch schwerer gemacht“, sagte Hjulmand. „So haben sie beschlossen, es hinter sich zu bringen. Das war ihre Entscheidung.“

Welchen Entscheidungsfreiheit ließ die UEFA

Der Dachverband verwies am Tag nach dem Spiel auf die Frage, welche Möglichkeiten es abseits der Spielverlegung auf Sonntag gegeben hätte, auf das eigene Regelwerk. Dieses legt grundsätzlich das Vorgehen bei der „Neuansetzung von Spielen“ (Artikel 29) fest, nicht aber, wie nach medizinischen Notfällen wie im Parken Stadion von Kopenhagen zu verfahren ist.

„Kann ein Spiel nicht wie geplant beginnen oder nicht zu Ende gespielt werden, werden das vollständige Spiel bzw. die verbleibenden Spielminuten grundsätzlich am folgenden Tag ausgetragen“, schreibt der Dachverband vor. Kann ein Spiel nicht am nächsten Tag neu angesetzt werden, legt die UEFA einen neuen Termin „während oder möglichst nahe an der betreffenden Länderspielperiode fest“.

Während der EM lässt der Terminkalender allerdings kaum Spielraum zu. Die Finnen treten bereits am Mittwochnachmittag (15.00 Uhr) gegen Russland an, das nächste dänische Spiel gegen Belgien soll am kommenden Donnerstag (18.00 Uhr) angepfiffen werden.

Wer übt welche Kritik an der Entscheidung?

„Ich finde es falsch, eine Entscheidung so kurz nach einem emotionalen Ereignis treffen zu müssen“, sagte Dänemarks Fußball-Legende Michael Laudrup als EM-Experte des dänischen Fernsehsenders TV3+. Wenn so etwas passiere, seien die Spieler „voller Emotionen und haben nicht die Übersicht, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Es muss jemanden geben, der dann sagt: Wir hören hier auf.“ Die Kritik der dänischen Torwart-Ikone Peter Schmeichel, Vater des aktuellen Nationalkeepers Kasper Schmeichel, ging in eine ähnliche Richtung.

Im ZDF kritisierten die früheren Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker die Entscheidung. „Da liegt der Fehler meiner Meinung nach bei der UEFA, die sagen muss: Wir haben eine weitere Sicht dazu, da wird heute nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, wer da eine andere Meinung haben kann“, sagte Kramer. „Die Frage ist, kann einer von denen (den Spielern) in diesem Moment einen klaren Gedanken fassen. Da sage ich einfach: Nein.“

Mertesacker meinte in Bezug auf Hjulmands sichtlich emotionales Interview nach dem Spiel. „Wenn man das Interview im Nachgang hört, dann fragt man sich, warum die noch gespielt haben. Das ist meine Frage. Ich kann es nicht begreifen.“ In den Sozialen Medien teilten viele Nutzer diese Einstellung, andere verwiesen darauf, die Entscheidung der Spieler müsse ebenso respektiert werden. In der Kabine war kein Unbeteiligter dabei.

Was wäre, wenn die Dänen die Partie hätten abbrechen wollen?

Grundsätzlich legt die UEFA fest: „Weigert sich ein Verband zu spielen oder kann ein Spiel aus Verschulden eines Verbands nicht oder nicht vollständig ausgetragen werden, entscheidet die UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer über diese Angelegenheit.“ Auch in diesem Artikel („Weigerung zu spielen und ähnliche Fälle“) ist der Umgang mit einer solchen Extremsituation wie nach dem Schock um Eriksen nicht festgelegt. Ob die Partie in diesem Fall für die Dänen als verloren gewertet worden wäre, bleibt daher zunächst Spekulation.