Achtelfinale Fußball-EM : „Wir mussten leiden“: Österreich führt Italien an Grenzen

London Dank eines 2:1-Erfolgs nach Verlängerung gegen Österreich zieht Italien ins EM-Viertelfinale ein. So souverän wie in der Vorrunde präsentieren sich die Italiener allerdings nicht.

Am Ende wurde in Wembley auf Italienisch gejubelt. Abgekämpft, aber voller Glück verließen Italiens Rekordjäger den Fußball-Tempel im Nordwesten Londons, Österreichs Spieler dagegen schoben nach dem Achtelfinal-K.o. bei der EM mächtig Frust.

„Absolut kein verdienter Sieg für Italien. Sie hatten Phasen, in denen sie besser waren. Aber wir waren mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser teilweise“, ärgerte sich Stuttgarts Angreifer Sasa Kalajdzic im ZDF. „Ein Riesen-Kompliment an die Mannschaft. Das war toller Fußball über 120 Minuten.“ Über den Einzug ins Viertelfinale durfte sich aber nur Italien freuen.

Doch die Squadra Azzurra wurde erstmals in diesem Turnier vor erhebliche Widerstände gestellt. Nach klarer Überlegenheit in der ersten Halbzeit wurden die Österreicher nach der Pause immer stärker. Erst in der Verlängerung erzielten die eingewechselten Federico Chiesa (95. Minute) und Matteo Pessina (105.) die erlösenden Tore für die Azzurri. Kalajdzic (114.) konnte per Kopf nur noch verkürzen. „Wir mussten leiden“, sagte Trainer Roberto Mancini. „Viele haben vielleicht gedacht, das wird ein einfaches Spiel. Aber die Österreicher schlägt man nicht einfach so.“