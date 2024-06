EURO 2024 Angreifer Sesko: „Nur ein Teil“ des slowenischen Mosaiks

Slowenien ist zum zweiten Mal nach 2000 bei einer Europameisterschaft dabei. Am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF/MagentaTV) treten sie in Stuttgart gegen Dänemark an. „Wir mussten zu lange warten, um wieder teilnehmen zu dürfen“, sagte Timi Elsnik, der bei NK Olimpija Ljubljana unter Vertrag steht. Die Qualifikation allein sei „noch nicht das Ende“, so der Mittelfeldspieler. „Aber wir haben nicht so viel Druck. Wir wollen die Momente genießen, die Atmosphäre aufsaugen und werden alles geben.“