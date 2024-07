Fußball-EM Anreisechaos: Pressekonferenz der Niederlande abgesagt

Die Bahn bedauerte die Verspätung und teilte am Abend mit: „Der für die Fahrt vorgesehene ICE hatte auf dem Weg nach Wolfsburg einen Tierunfall. Sicherheit steht immer an erster Stelle. Deshalb musste der Zug vor der Weiterfahrt erst auf mögliche Schäden untersucht werden und ist 134 Minuten später als geplant in Wolfsburg eingetroffen.“ Mit der UEFA und den Teams seien für solche Fälle „Ausweichmöglichkeiten“ vereinbart, hieß es.