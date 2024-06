EM-Achtelfinale DFB-Team löscht „alte Festplatte“: Ab jetzt in Gewinnzone

Tief in der Nacht kehrte der DFB-Tross zurück ins Herzogenauracher EM-Camp. Trainer, Spieler, Betreuer - alle freuten sich auf einen Tag des Erfolgsgenusses mit den Familien, an dessen Ende das große Warten auf den Viertelfinalgegner stehen sollte. „Spanien, Georgien, ich hätte Bock auf beide“, verkündete Kapitän Ilkay Gündogan vor der Auflösung der Gegnerfrage am späten Sonntagabend.