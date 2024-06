Kroos, Ronaldo, Ramos und Co. Diese Stars spielen ihre letzte EM

Olivier Giroud (37) Frankreich

Frankreich ohne Benzema? Kein Problem! Denn jahrelang übernahm Olivier Giroud für ihn das Toreschießen in der französischen Nationalmannschaft. Der 37 Jahre alte Giroud spielt aktuell beim AC Mailand und konnte in 47 Spielen 17 Tore und neun Vorlagen erzielen. Auch wenn es den Routinier in diesem Sommer in die USA zum LAFC zieht, wird er mit seiner ganzen Erfahrung aus einer langen Karriere in drei europäischen Topligen den Franzosen weiterhelfen. Als Torjäger sorgt er selbst in diesem hohen Alter immer noch für viel Gefahr.