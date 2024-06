DFB-Team besiegt Dänemark 2:0: Donner und Blitz: Deutschland erreicht das EM-Viertelfinale

Nun war es ein Hin und Her, meist in die Vertikale. Höjlund scheiterte aus kurzer Distanz an Neuer (66.). Die deutschen Elf setzte nach, kam überfallartig nach vorn. Der bis auf einen Wackler in der ersten Hälfte sehr überzeugende Schlotterbeck schickte Musiala in die Tiefe, und der Münchner nutzte die Chance mit aller Nervenstärke und einem trockenen Schuss ins rechte untere Eck – 2:0 (68.). Eine Art Vorentscheidung, denn das DFB-Team fand nun zu seinem dominanten Spiel, verengte die Räume bei dänischem Ballbesitz. Und lauerten auf Konter. Der unter lautem Tosen eingewechselte Top-Joker Füllkrug vergab einen davon (83.), hatte aber zuvor im Abseits gestanden. „Oh wie ist das schön“ schwappte es durchs feiernde Stadion. Und diesmal nicht wegen des prasselnden Regens.