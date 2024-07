EM-Viertelfinale Duell des Super-Quartetts: „Wusiala“ gegen Spaniens „Wamal“

Der erste Knalleffekt der EM gehörte dem 21-Jährigen. Mit seinem Tor im Eröffnungsspiel gegen Schottland machte der Leverkusener einfach da weiter, wo er bei Bayer aufgehört hatte. Schön und erfolgreich Fußball spielen, zaubern auf dem Rasen. Die lange und erfolgreiche Club-Saison fordert aber auch ihren Preis. Double-Sieger Wirtz wirkte müde. Er bekam im Achtelfinale gegen Dänemark eine Startelfpause. Mit dem Comeback in der Anfangsformation wird gerechnet. An Zuspruch mangelt es auch nicht. „Er ist ein überragender Fußballer. Jeder will ihn sehen“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler.