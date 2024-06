Kapitän von Bayer Leverkusen bei der EM Was Granit Xhaka für die Schweiz so wertvoll macht

Leverkusen · Granit Xhaka hat Bayer Leverkusen zum Double geführt. Am Sonntag steht er bei der EM als Schweizer Kapitän gegen Deutschland auf dem Rasen. In der Heimat stand er lange in der Kritik.

23.06.2024 , 12:00 Uhr

Gibt bei der Schweiz auf dem Platz den Ton an: Granit Xhaka. Foto: AP/Martin Meissner