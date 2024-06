EM-Kolumne von Berti Vogts „Das 2:0 gegen Dänemark sollte man nicht in den Himmel loben“

Die deutsche Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Europameisterschaft – und das völlig verdient. Allerdings sollte man das 2:0 gegen die Dänen nicht zu sehr in den Himmel loben, mit Weltklasse hatte das nichts zu tun. Es war ein hartes Stück Arbeit, die deutsche Elf hatte in den entscheidenden Momenten das nötige Glück und die dänische Mannschaft ist nicht mehr ein so großes Team wie in früheren Zeiten.