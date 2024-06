Nationalmannschaft EM-Start wohl ohne weiter kranken Pavlovic

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Vorbereitung auf das EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland weiter auf Aleksandar Pavlovic verzichten. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte auch bei der Übungseinheit der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach wegen eines Infekts. Sein Einsatz in der Auftaktpartie ist damit wohl ausgeschlossen. Auch Sky berichtete am Dienstag, Pavlovic werde das Spiel gegen Schottland verpassen.