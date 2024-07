EM-Party Englische Fans feiern stimmungsvoll vor dem EM-Finale

Mit viel Bier und lauten Gesängen haben sich Hunderte englische Fans am Nachmittag auf dem Breitscheidplatz in Berlin auf das EM-Finale gegen Spanien eingestimmt. Nach Angaben der Polizei gab es keine besonderen Vorkommnisse (Stand 16.30 Uhr). Die Stimmung sei gut. Weitere Fans waren am späten Nachmittag auf dem Weg zum Platz.