Fußball-EM Flasche, Referee, Taktik: Drei Dinge beim zweiten Halbfinale

Die Niederlande wartet seit 1988 auf einen großen Titel, England sogar seit 1966. Entsprechend sehnen sich die Fans nach einem Triumph bei dieser EM. Rund 100.000 Fans werden am Spieltag in Dortmund erwartet. Die Oranje-Party mit nach links und nach rechts hüpfenden Fans dürfte selbst die feierwütigen Engländer klar in den Schatten stellen. Doch wer setzt sich am Abend durch?