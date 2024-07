Fußball-EM Französische Nationalmannschaft irritiert mit Flug von Düsseldorf nach Paderborn

Frankreichs Fußball-Nationalteam hat mit einem Kurzflug von Düsseldorf nach Paderborn im Anschluss an den EM-Achtelfinalsieg gegen Belgien irritiert. Wie das zuständige NRW-Umweltministerium dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigte, hatten die Franzosen einen Antrag auf Umgehung des eigentlich geltenden Nachtflugverbots gestellt. Abflug des Teams war demnach am Montag um 22.35 Uhr in Düsseldorf.