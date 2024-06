EURO 2024 Früher Schock, Erfolg am Ende: Italien meistert erste Hürde

Titelverteidiger Italien ist trotz eines frühen Schocks gegen Außenseiter Albanien mit einem Pflichtsieg in die Fußball-EM gestartet. Die Squadra Azzurra setzte sich in Dortmund mit 2:1 (2:1) durch und machte dadurch in der schweren Gruppe B den ersten Schritt Richtung K.o.-Runde.