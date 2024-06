Fußball-EM Füllkrug warnt vor Dänen: „Sie sind schon fleißig“

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund auf den EM-Halbfinalisten von 2021. „Ich freue mich extrem auf das Spiel und hoffe, dass wir die gelbe Wand weiß machen können und viele Leute im Rücken haben. Wenn wir weiter so unterstützt werden, fällt es uns leichter“, sagte der 31 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund in der ARD über die Südtribüne im Stadion seines Clubs.