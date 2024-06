Eröffnungsspiel Fußball-EM 2024 Deutschland feiert perfekten EM-Start nach 5:1-Sieg gegen Schottland

Weiterhin belagerte das DFB-Team die Schotten, die sich in ihre Wagenburg zurückzogen. Unüberwindbar schien die aber nicht. Und dann wurde es noch einmal laut in München. Der eingewechselte Niclas Füllkrug knallte den Ball wuchtig und unerschrocken wie ein Schotte in den Winkel (68.). „Oh wie ist das schön“ – so schallte es wieder durchs Rund. Deutschland in Feierlaune. Der Startschuss ist jedenfalls schon mal ertönt. Daran änderte auch der späte Gegentreffer nichts, den Rüdiger selbst per Kopf nach einem Freistoß unglücklich fabrizierte (87.). So durften auch die Schotten ihr Lied noch einmal anstimmen: „No Scotland…“ Das jedoch unterbrochen wurde durch den letzten Treffer des Abends: Der eingewechselte Emre Can zirkelte den Ball elegant ins Eck (90.+3).