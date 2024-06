1:1-Remis gegen Schweiz Deutsche Nationalelf rettet Gruppensieg in letzter Sekunde

Zunächst war die Aussicht auf den dritten Sieg im dritten Spiel beim Kontinentalturnier Anreiz genug. „Wir wollen Erster werden“, hatte Nagelsmann für den Abschluss der Gruppenphase die Parole ausgegeben, „wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Daraus wurde zwar nichts. Das 1:1 (0:1) gegen die in der Defensive starken Schweizer in einer sehr beschwerlichen Partie für die DFB-Elf reichte jedoch für den Gruppensieg. Bedanken durfte sie sich bei „Joker“ Niclas Füllkrug, der mit seinem Treffer in der Nachspielzeit einen Jubelorkan in Frankfurt entfachte. Als Sieger der Gruppe A trifft Deutschland im Achtelfinale am kommenden Samstag in Dortmund auf einen vermeintlich leichteren Gegner, den Zweiten der Gruppe C.