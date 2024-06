Fußball-EM 2024 Warum Nagelsmann in der Stürmerfrage nichts ändert

Der Ritus scheint tatsächlich eine brauchbare Alternative zu sein für alle möglichen Arten der Spielvorbereitung. Der eine betritt auf einem Bein hüpfend das Spielfeld, der andere schickt Grüße in Richtung Himmel und glaubt an Zuspruch von oben. Füllkrugs Methode aber hat sich bei der EM bislang bewährt. Dreimal wurde er eingewechselt. Auftrittsdauer: 73 Minuten. Treffer: zwei. Darunter der zum späten 1:1 gegen die Schweiz, der den Stand des Stimmungsbarometers im Land hochzuhalten vermochte. 13 Tore in 19 Länderspielen hat der 31-Jährige erzielt, kommt auf vier Joker-Treffer in fünf Turnierpartien bei der WM 2022 und der laufenden Heim-EM, der sich auf sein Heimspiel im BVB-Stadion, das das Achtelfinale an diesem Samstag gegen Dänemark bereithält (21 Uhr/ZDF und MagentaTV), „riesig“ freut. Die Bilanz eines klassischen Mittelstürmers. Was die Frage aufwirft: Muss der nicht immer spielen von Beginn an? Würde man in irgendeiner Fußgängerzone des Landes eine Umfrage unter Passanten durchführen, würde die nennenswerte Mehrheit der Befragten wohl angeben: Doch, klar, das muss er! Die DFB-Trainer scheinen jedoch einen anderen Blick auf die Lage zu haben.