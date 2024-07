EM-Viertelfinale Heimspiel für Türkei? Koeman freut sich auf Atmosphäre

Niederlande-Trainer Ronald Koeman sorgt sich nicht vor der zu erwartenden türkischen Übermacht auf den Rängen des Berliner Olympiastadions im EM-Viertelfinale. „Wir wissen, was wir zu erwarten haben. Ich denke, dass es schön sein wird, in so einer Atmosphäre zu spielen“, sagte der 61-Jährige bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (21.00 Uhr/RTL und MagentaTV) gegen die Türkei: „Wir müssen einfach den Ball behalten, dann werden sie schon ruhiger werden.“