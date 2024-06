EURO 2024 Kane trifft und patzt: England nur 1:1 gegen Dänemark

Die Mainmetropole, vor deren Bahnhofsviertel die britische Boulevardzeitung „The Sun“ schon vor Monaten gewarnt hatte, war ab dem Vormittag fest in englischer Hand. Rund 50.000 Anhänger der Three Lions machten sich auf den Weg nach Frankfurt, wo Türme und Zäune mit reichlich englischen Fahnen geschmückt wurden. Schon viele Stunden vor dem Anpfiff gingen an einem schwülen Sommertag einzelne Fans im Justitia-Brunnen am Römerberg baden.