Kommentar zur Fußball-EM 2024 Es war ein europäisches Fest

Naar links! Naar rechts!“, es ist selbstredend nicht politisch gemeint, wenn sich die Masse aus Oranje-Feierbiestern in Bewegung setzt wie bei dieser EM. Leidenschaftlich schon. Nun hat Julian Nagelsmann gezeigt, dass er beides kann. Es war dem Bundestrainer wichtig, die Politik aus dem Kontinental-Turnier herauszuhalten – anders als noch bei der WM in Katar. Für einen Moment verließ der Bundestrainer dann doch das Spielfeld, als er nach dem Ausscheiden in seiner Rede an die Nation ganz staatsmännisch weniger Schwarzseherei, dafür mehr Miteinander und Mut in diesem Land anmahnte.