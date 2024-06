EURO 2024 Marienplatz in München „überfüllt“ - Fanzone vor Schließung

Ein Polizeisprecher sagte, es sei „relativ voll“ am Marienplatz, aber „alles ruhig und friedlich“. Die Stimmung sei ausgelassen. Die Stadtverwaltung wies zudem darauf hin, dass am Marienplatz kein Public Viewing des Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland am Abend geplant sei.