EURO 2024 Medien: Krankheitsfälle beim französischen EM-Team

Der TV-Sender RMC berichtete, manche französischen EM-Teilnehmer seien am Donnerstag mit dem Gefühl aufgewacht, erkältet zu sein. Manche hätten auch Krämpfe oder Kopfschmerzen gehabt. Am schlimmsten soll es Coman vom FC Bayern getroffen haben, der am Donnerstagabend auch beim öffentlichen Training fehlte. Seinem Einsatz am Montag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Österreich soll aktuell aber noch nichts im Wege stehen.