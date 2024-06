EURO 2024 Mehr Sitzplätze: Wie die Bahn die EM bewältigen will

„Noch nie war die Bahn international so sehr in eine Europameisterschaft eingebunden“, sagte Bahn-Fernverkehrsvorstand Michael Peterson rund zwei Wochen vor dem Turnierstart. „Wir werden den europäischen Fußballverband mit Feuereifer dabei unterstützen, ein begeistertes und klimafreundliches Turnier zu feiern.“ Für den Konzern werden die anstehenden Wochen Großkampftage. In einigen Bundesländern sind parallel zum Turnier Sommerferien. In Niedersachsen, Bremen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt beginnen die Ferien jeweils im Juni, im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen eine Woche vor dem EM-Finale.