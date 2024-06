EURO 2024 Mit Maske in Frankreichs Farben: Mbappé ist zurück

Welche Bedeutung Mbappé für Frankreich hat, wurde auch in den Tagen und Stunden nach seiner Verletzung noch mal deutlich. Die Medien in der Heimat protokollierten die Übungseinheit der Starspieler am Mittwoch minuziös und mit reichlich Pathos. „Es ist 18.04 Uhr, als er an diesem Mittwoch unter dem Knistern der Blitze endlich auf dem glitzernden Rasen der Home Deluxe Arena in Paderborn erscheint, der von der Sonne angestrahlt wird“, schrieb „Le Parisien“.