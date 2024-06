Fußball-EM Mit Sané und Raum gegen Dänemark - Füllkrug und Wirtz auf der Bank

Abwehrchef Antonio Rüdiger ist rechtzeitig nach seiner Zerrung aus dem Schweiz-Spiel fit geworden und kann in der Abwehr neben Schlotterbeck verteidigen. Torjäger Niclas Füllkrug sitzt dagegen auch im vierten Turnierspiel als Joker auf der Bank. Kai Havertz beginnt wie in der Gruppenphase im Sturm. Der Leipziger Raum beginnt links hinten für Maximilian Mittelstädt. Bayern-Profi Sané ersetzt in der Offensive Florian Wirtz.