EURO 2024 Nach EM-Fehlstart: Ungarn will DFB-Auswahl ärgern

„Ich habe heute keine wirklich guten Einzelleistungen gesehen“, kritisierte Rossi den vor allem in der ersten Halbzeit schwachen Auftritt seiner Schützlinge am Samstag in Köln. Der weitgehend abgemeldete Regisseur Szoboszlai sprach die Fehler deutlich an. „Man kann nicht in ein Spiel gehen und denken, dass man die drei Punkte geschenkt bekommt. Auf diesem Niveau gibt es nichts umsonst. Man muss dafür arbeiten“, sagte der 23-Jährige vom FC Liverpool.