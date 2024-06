EURO 2024 - Testspiel Portugal verliert ohne Ronaldo - Dänemark und Spanien siegen

Für Portugal beginnt die EM am 18. Juni mit dem Duell gegen Tschechien in Leipzig. Die weiteren Gegner des Europameisters von 2016 in Gruppe F heißen Türkei (22. Juni) und Georgien (26. Juni). Kroatien startet bereits am 15. Juni in Berlin gegen den dreimaligen Europameister Spanien in das Turnier, in der Hammergruppe B geht es anschließend noch gegen Albanien (19. Juni) und Titelverteidiger Italien (24. Juni).