Fußball-EM Rucksack an Berliner Fanzone: Polizei gibt Entwarnung

Rund 2000 Polizisten begleiten in Berlin die großen öffentlichen Veranstaltungen rund um das deutsche Eröffnungsspiel bei der Fußball-Europameisterschaft. Eine Stunde vor dem Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft um 21.00 Uhr in München gegen Schottland teilte die Polizei mit, die Fanzone am Brandenburger Tor sei voll. Die größere der beiden Fanzonen in Berlin-Mitte fasst gut 30.000 Menschen. „Es werden keine Personen mehr hineingelassen“, schrieb die Polizei.