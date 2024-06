EURO 2024 Schotte fährt mit Fahrrad von Glasgow nach München

Walker war im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nun war er in Begleitung seines Arztes Gordon Mackay und zwei Freunden unterwegs, um Spenden für ein Krankenhaus in Indien zu sammeln - so sind bislang bereits gut 13.000 Britische Pfund (rund 15.500 Euro) zusammengekommen. Bei seiner Ankunft wurde Walker vom britischen Generalkonsul Mark Dittmer-Odell empfangen.