EURO 2024 Schottland, Ungarn, Schweiz: Die DFB-Gegner im Formcheck

Diese Generalproben seien nie einfach, erklärte Nationaltrainer Steve Clarke. Womöglich gingen seine Spieler gegen Ende der Partie auch aus Sorge vor möglichen Verletzungen nicht mehr mit letzter Konsequenz in die Zweikämpfe. Mit Vielem, was er gesehen hat, sei er aber „sehr zufrieden“, so der 60 Jahre alte Coach, dessen Team während des Turniers in Garmisch-Partenkirchen untergebracht ist.