Fußball EM Tapfere Schweizer verlassen EM-Bühne erhobenen Hauptes

In den eigenen Reihen erhielt der Fehlschütze nur positive Reaktionen. „Manu Akanji habe ich nur gratuliert - zu seiner fantastischen EM, wie souverän er gespielt hat, wie locker er war, jederzeit ohne Stress am Ball“, befand Trainer Murat Yakin. „Der Fußball gibt uns so viel, aber solche Minuten gehören auch dazu“, sagte der Schweizer Coach, der als einer der großen Gewinner der EM gilt, dessen Zukunft als Nationaltrainer aber noch offen ist. In der nächsten Woche soll es Gespräche mit dem Verband geben. Yakin, der vor einigen Monaten noch arg in der Kritik stand, würde gerne weiter machen.