US-Band feiert Fußballparty The Killers unterbrechen Konzert für Englands EM-Finaleinzug

Sänger Brandon Flowers verfolgte das Spiel, in dem der eingewechselte Ollie Watkins in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte, vom Bühnenrand. Nach dem Abpfiff der Partie in Dortmund, die mit 2:1 für die Three Lions endete, brach unter den knapp 20.000 Konzertbesuchern in London euphorischer Jubel aus. Von der Bühne wurden Massen von rotem und weißen Konfetti in die Menge geschossen, bevor die Killers das Konzert mit ihrem großen Hit „Mr. Brightside“ fortsetzten.