Europameisterschaft Ungarn-Coach Rossi setzt gegen DFB-Elf auf „Revanchegelüste“

Die Ungarn hatten zum Auftakt 1:3 gegen die Schweiz verloren. Für die Leistung in der ersten Halbzeit habe er sich „geschämt“, sagte Rossi. Die Magyaren stehen in der Gruppe A damit bereits unter Druck. Fast noch mehr als um ein gutes Ergebnis geht es dem Coach offenbar aber darum, zu „zeigen, was wir wert sind.“ Seine Spieler sollen „um jeden Ball kämpfen“, forderte er. Man wolle den Rasen am Ende „erhobenen Hauptes“ verlassen können.