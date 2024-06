Wegen starkem Gewitter: Unwetter in Dortmund: Deutsches EM-Achtelfinale unterbrochen

Das deutsche EM-Achtelfinale in Dortmund gegen Dänemark ist am Samstagabend wegen eines heftigen Unwetters für gut 25 Minuten unterbrochen worden. Schiedsrichter Michael Oliver schickte beide Mannschaften in der 35. Spielminute vom Rasen, als Blitz, Donner und Regen über das Dortmunder Stadion zogen. Um 21.59 Uhr und nach kurzer Aufwärmphase pfiff der Engländer die Partie wieder an. Dies sei eine „gemeinsame Entscheidung mit den Dänen und den Schiedsrichtern“ gewesen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.