Fußball-EM Vater und Sohn: Torwart-Familie prägt Dänemarks Fußball

Peter Schmeichel und Kasper Schmeichel: Seit der Euro 1988 in Deutschland prägt nur eine Torwartfamilie gleich zwei Zeitalter des dänischen Fußballs. Kasper (37) ist Kapitän des nächsten deutschen EM-Gegners und wird beim Achtelfinale am Samstagabend in Dortmund (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) sein 104. Länderspiel bestreiten. In jedem anderen Land wäre er vermutlich längst eine Fußballlegende ohne jede Einschränkung. Nur in Dänemark ist er immer noch: „Der Sohn von...“.