Fußball-WM Zwei Spiele, null Treffer: Tor-Not bei Favorit Frankreich

Denn in 180 Minuten EM in Deutschland plus Nachspielzeit hat Titelmitfavorit Frankreich noch keinen eigenen Treffer erzielt. Beim 1:0 gegen Österreich hatte ein Eigentor für den Sieg der Franzosen gesorgt. Und das trotz eines Mbappé, der sich erst in der Schlussphase verletzt hatte. Gegen die Elftal ließ Deschamps ihn komplett auf der Bank, nachdem er sich tags zuvor eigentlich zuversichtlich und optimistisch gezeigt hatte.