Rangers gegen Slavia : Europa League: Rassismusvorwurf und angebliche Faustschläge

Glasgow Das Aus der Glasgow Rangers in der Europa League hat ein Nachspiel. Die Schotten werfen einem Profi von Slavia Prag rassistische Äußerungen vor. Der Gegner beschuldigt einen Rangers-Profi, geschlagen zu haben.

Die Tschechen, die durch den Auswärtssieg das Viertelfinale der Europa League erreichten, stritten den Rassismusvorwurf vehement ab. Sie beschuldigten vielmehr Kamara, Kudela nach dem Spiel geschlagen zu haben. Kudela sei von Kamara beleidigt worden und mit Fäusten am Kopf getroffen worden, hieß es in einem Statement auf der Homepage von Slavia. Über die tschechische Botschaft reichte der Club Anzeige wegen Körperverletzung ein.

Gerrard wollte nicht wiederholen, was der 33 Jahre alte Tscheche in der hitzigen Schlussphase eines hart geführten Spiels, in dem Prags Torwart Ondrej Kolar nach einem rüden Foul im Krankenhaus mit mehreren Stichen am Kopf genäht werden musste, Kamara hinter vorgehaltener Hand ins Ohr geflüstert haben soll. Der ehemalige Star des FC Liverpool betonte aber, dass es rassistisch gewesen sei.